La fête de Kylie Jenner choque les internautes

Kylie Jenner s'est attiré les foudres de nombreux internautes, alors qu'elle ne pensait qu'à s'amuser. La demi-sœur de Kim Kardashian a organisé une soirée déguisée pour l'anniversaire de sa meilleure amie, dimanche. Le thème: «The Handmaid's Tale» («La Servante écarlate»), une série sombre qui parle d'une société où les femmes fertiles, dépourvues de leurs droits, sont violées pour enfanter.

Sur les photos et vidéos postées sur Instagram, Kylie et ses amies apparaissent toutes souriantes avec les costumes rouges et chapeaux blancs portés par les servantes dans la fiction. Des images qui ont choqué beaucoup de personnes. Selon elles, l'Américaine de 21 ans s'amuse d'un sujet très grave et le rend même glamour. «Elle s'habille comme une femme qui n'a aucun droit en tant qu'humaine, qui est battue et violée. Oui c'est une série et ce n'est pas réel, mais c'est assez proche de la réalité pour beaucoup de femmes, et vous faites une soirée et faites semblant, en faisant un repas mignon!», s'est insurgé l'une d'elles.

«Je n'ai jamais vu un tel niveau d'ignorance de ma vie»

De plus, ce déguisement a été porté par des milliers de manifestantes américaines pour protester contre les lois antiavortement adoptées dans certaines villes aux États-Unis. Il n'y a donc pas de quoi prendre ce sujet à la légère, selon une autre internaute. «Les corps des femmes sont surveillés tous les jours, certains États tentent d'interdire l'avortement. Pourtant, Kylie Jenner pensait qu'une soirée sur le thème «Handmaid's Tale» était une bonne idée», s'est-elle énervée.

Et une autre de faire part de son indignation: «Non pas que j'en débordais avant, mais Kylie Jenner a perdu tout mon respect et mon attention. «The Handmaid's Tale» n'est pas une blague ou une matière à rire. Ça raconte le viol et l'oppression des femmes, et c'est actuellement en train de se passer en Amérique. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'ignorance de ma vie». Suite à la polémique, Kylie a rapidement supprimé les images de la fête.

