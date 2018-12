«Je ne suis pas encore accepté à Hollywood»

L'acteur révélé dans «Game of Thrones» avec son personnage de Khal Drogo incarne à nouveau un gros bras. Il est le superhéros Aquaman. Comme lui, l'acteur d'origine hawaïenne a mis longtemps à trouver sa place.

L'histoire d'Aquaman a trouvé un écho particulier chez vous. Pourquoi?

J'ai un faible pour les individus imparfaits et les héros réticents. Cet homme a sauvé des gens et les a aussi perdus. Il possède un pouvoir qu'il n'a pas nécessairement encore exploité et il est très sauvage. J'aime l'idée qu'il exploite ce pouvoir, que les gens autour de lui l'encouragent et qu'il faille tout un village pour devenir roi. Il ne suffit pas d'être juste un grand roi. On doit s'occuper des gens autour de soi.

D'après vous, il ne se sent accepté nulle part et vous vous retrouvez dans cet aspect.

J'ai été élevé par une mère célibataire donc, comme Arthur (alias Aquaman), par un seul parent. Et j'ai grandi en Iowa, mais je suis né à Hawaii où j'ai passé mes étés avec mon père. Ce sont deux mondes différents. Ce personnage est celui auquel je m'identifie le plus parce qu'il y a beaucoup d'Arthur en moi. Son caractère enjoué et son côté loufoque par moments, c'est complètement moi.

Où vous sentez-vous chez vous?

Là où mes enfants et ma femme se trouvent. Je me réjouis d'être avec eux parce que je ne les vois pas souvent.

A-t-il été difficile de vous faire accepter à Hollywood?

Très difficile, et je ne pense pas vraiment être encore accepté. Mais ça ne me dérange pas. Je crois que je dois juste faire mon boulot et espérer qu'il y ait plus de rôles que je pourrai jouer. Je ne cherche pas à être accepté. Je cherche juste à raconter des histoires incroyables.

Vous avez aussi des liens forts avec la nature.

Oui, je suis vraiment un fan de l'océan et un grand amateur de varappe. Parfois, je me sens partagé entre l'océan et les montagnes. Je dirais probablement que je viens d'une lignée très puissante d'hommes de mer, mais que j'aime me retrouver dans le froid et sur les sommets.

Que doivent faire vos admirateurs pour vous ressembler?

J'aime faire de la varappe et du surf, mais à leur place j'essaierais juste d'être moi-même. Tente juste d'être heureux et fais les choses que tu aimes. Pour ressembler à Aquaman, tu dois rendre ton cœur heureux.

