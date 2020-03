Un anniversaire de folie pour Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham se souviendra longtemps de son 21e anniversaire qu'il a célébré dans le manoir de ses parents, en Angleterre, samedi 7 mars, au lieu du 4, jour de sa naissance. Il faut dire que David et Victoria Beckham avaient vu les choses en grand. Le rappeur Stormzy, dont Brooklyn est fan, a fait une apparition surprise pour un show privé. Les ex-Spice Girls Emma Bunton et Geri Halliwell avaient aussi fait le déplacement pour cet événement. Accompagné de toute sa famille et de sa petite amie, Nicola Peltz, Brooklyn était aux anges durant toute la soirée. L'étudiant en photographie a même reçu une sculpture en glace représentant une ancienne caméra. Ce qui l'a visiblement beaucoup amusé.

Toujours aussi complices après 21 ans de mariage et quatre enfants, les parents du jeune homme ont dansé jusqu'à 6h du matin. Selon le Sun, la soirée leur a coûté plus de 113 000 euros. «Merci papa et maman d'avoir organisé une super fête hier soir et à tous mes amis d'avoir participé à une soirée que je n'oublierai jamais», a déclaré Brooklyn sur Instagram.

(L'essentiel/lja)