Liam et Cheryl seraient proches de la rupture

L'annonce de la relation des deux chanteurs, il y a deux ans, avait surpris le showbiz. La grossesse de Cheryl Cole, 34 ans, encore davantage, surtout que Liam Payne est de dix ans son cadet. Le temps serait sur le point de donner raison à ceux qui ne misaient pas un kopeck sur ce couple insolite.

Selon «The Sun» du dimanche 18 février 2018, les deux stars seraient sur le point de se séparer. L'agenda surchargé de Liam et la différence d'âge entre les amoureux seraient les causes de la rupture. «Ils n'ont pas encore rompu, mais ils se sont rendu compte qu'il fallait réévaluer leur relation.

S'ils n'avaient pas leur fils Bear, ils ne seraient déjà plus ensemble», a affirmé une source. Le chanteur de One Direction et la jolie brune se seraient tournés vers leur famille respective à la recherche de conseils avisés pour tenter de surmonter cette crise. «Ils doivent également trouver le moyen de fêter ensemble le 1er anniversaire de leur fiston en mars», a précisé cette source.

Dans l'immédiat, Cheryl va inaugurer ce mardi un centre pour jeunes en difficultés à Newcastle. Le lendemain, Liam est attendu aux Brit Awards à Londres, où il est nommé. Reste à savoir si le couple y assistera ensemble. Sa dernière apparition publique remonte à fin novembre 2017.

(L'essentiel)