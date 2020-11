C'est un des couples les plus mythiques d'Hollywood: Michael Douglas, 76 ans, et Catherine Zeta-Jones, 51 ans, ont fêté leur 20e anniversaire de mariage mercredi. L'occasion pour les deux acteurs de se confier sur leur idylle.

La mère de Carys et Dylan (17 et 20 ans) a posté sur Instagram une vidéo compilant de nombreuses photos de leur mariage, le 18 novembre 2000, à l'hôtel Plaza, à New York mais aussi des clichés de leur complicité, le tout avec les notes de «I feel good» de James Brown. «C'était une nuit magique et magnifique! Et 7 304,85 jours et nuits plus tard, je t'aime autant qu'au début (sauf pour les 0,85) (...) Merci pour l'amour et les rires», a-t-elle écrit.

De son côté, Michael Douglas a également posté un photomontage sur lequel il a posé sa voix expliquant comment il avait flashé sur l'actrice britannique. Il regardait «Le masque de Zorro» (sorti en 1998) et «je me suis dit: "Wouah! Qui est cette fille? Elle est magnifique"».

Il raconte, qu'un mois plus tard, il était au festival de Deauville pour présenter «Meurtre Parfait» avec Viggo Mortensen et Gwyneth Paltrow et qu'il a su que «Le masque de Zorro» était également projeté. «J'ai demandé à mon assistante si elle pouvait savoir si Catherine Zeta-Jones serait là, si elle était venue seule et si je pourrais prendre un verre avec elle». Coup de foudre, mariage, deux enfants, noces de porcelaine. Tout est dit!

(mc/L'essentiel)