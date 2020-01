Ashley Graham est maman d'un petit garçon

Ashley Graham est maman! Le mannequin de 32 ans a donné naissance à son premier enfant, un garçon, qu'elle a eu avec son mari Justin Ervin.

C'est sur Instagram qu'elle a partagé la nouvelle, postant une Story, lundi. «À 18h, ce samedi, nos vies ont changé pour le mieux! Merci à tous pour votre amour et votre soutien dans ce moment incroyable», a-t-elle écrit.

Récemment, la top avait évoqué sa prise de poids due à la grossesse sur les réseaux sociaux, écrivant qu'elle avait «pris 25 kilos». «Et le mieux, c'est que je m'en fiche, poursuivait-elle. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, et je suis reconnaissante que mon corps et mon fils m'aient laissée être aussi mobile et flexible que possible».

Durant sa grossesse, Ashley Graham a fait du sport, et profité de massages lymphatiques. «J'ai finalement compris ce truc de grossesse, et comment me sentir le mieux possible», avait-elle expliqué.

