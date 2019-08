McConaughey devient professeur à l'université

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A— TEXAS Moody (@UTexasMoody) 28 août 2019

Avoir Matthew McConaughey comme professeur? Ce sera bientôt possible. En tout cas pour les étudiants de l'Université du Texas et ce dès le semestre d'automne 2019. L'acteur de 49 ans vient d'être nommé professeur de pratique au Moody College of Communication «en reconnaissance de son exceptionnel travail en tant qu'enseignant et mentor auprès des étudiants et en lien avec sa carrière d'acteur récompensé et de producteur», a fait savoir l'établissement.

L'Américain était professeur invité depuis 2015 et coenseignait le cours de production de film Script to Screen en compagnie de Scott Rice, membre de la faculté. «Il a une passion pour l'enseignement et pour tout ce qui concerne le cinéma qui est manifeste et même contagieuse», a déclaré le directeur du département radio, télévision et film. Le doyen du Moody College of Communication a, lui, souligné sa fierté d'accueillir un homme qui se soucie profondément de l'école et de ses étudiants.

Quant au principal intéressé, diplômé en cinéma de l'Université d'Austin en 1993, il n'a pas caché sa joie. «Il s'agit de la classe dans laquelle j'aurais aimé être quand j'étais à l'école de cinéma. Travailler avec ces étudiants me donne une chance de les préparer», a confié Matthew McConaughey.

(L'essentiel/jfa)