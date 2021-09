La mère de Gad Elmaleh a fait une «petite boulette»

Pendant près de quatre ans, l'humoriste de 50 ans, a été en couple avec Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, sœur du prince Albert. Un enfant, Raphaël, est né de cet union le 25 juin 2014. Une idylle entre deux mondes différents qui a forcément provoqué quelques situations cocasses.

En promotion pour son spectacle «D'ailleurs», vendredi, dans l'émission «Quotidien» sur TMC, l'humoriste a confié une petite anecdote qui fait sourire. Il a raconté la première rencontre de sa maman, Régine, avec le prince de Monaco. «Elle a fait une petite boulette mais elle pensait bien faire (...) Elle ne va pas être contente que je le dise mais elle lui a serré la main en l'appelant 'mon ordonnance', j'ai trouvé ça mignon».

Un «choc» entre deux mondes qu'il voit comme une richesse pour son fils de 7 ans. «C'est un mélange. Je trouve ça très intéressant. C'est une chance d'avoir ces origines et ces histoires différentes. C'est deux salles, deux ambiances mais qui le nourrissent et vont l'inspirer pour sa vie plus tard».

(mc/L'essentiel)