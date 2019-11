Ed Sheeran au karaoké déguisé en Pokémon

Scène complètement insolite dimanche dernier, au lendemain de la finale de la Coupe du monde de rugby perdue par l'Angleterre, dans un bar de Tokyo. Les clients y ont vu débarquer Ed Sheeran. Le Britannique, déguisé en Snorlax, a pris le micro pour une petite session de karaoké.

Selon des vidéos en ligne, le folkeux a chanté deux morceaux, son hit «Galway Girl» en duo avec un fan anglais de rugby et une reprise de «I Want It That Way», tube du boys band Backstreet Boys. D'après The Sun, la star de 28 ans, par ailleurs fan de karaoké, a ensuite passé de nombreuses minutes à prendre des selfies avec le public.

Naturellement, ces séquences ont fait un énorme buzz sur la Toile. Sur Twitter, nombre de fans se sont dits étonnés ou même déçus de ne pas avoir assisté à ce concert impromptu. «T'imagines, tu vas à Tokyo et tu croises Ed Sheeran en dinosaure qui chante "I Want It That Way" dans un bar».

«Il n'y a probablement rien de mieux au monde que de voir Ed Sheeran chanter du Backstreet Boys dans un bar de Tokyo costumé en Pokémon», «Moi aussi est-ce que je pourrais faire un karaoké avec Ed? Il a tellement l'air de prendre son pied!», «J'aurais tellement voulu être là à chanter du Backstreet Boys avec lui!», pouvait-on lire sur le réseau social.

(L'essentiel/fec)