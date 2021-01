Le prince et ses enfants «adorent» son crâne rasé

Elle en avait envie «depuis longtemps» et «c'est tout»: la princesse Charlène de Monaco est revenue sur sa nouvelle coupe de cheveux jugée trop punk par certains. «Je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différentes, mais je continuerai. C'est mon choix», a-t-elle confié au magazine Point de Vue.

«Ce qui compte, c'est que Jacques et Gabriella adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et l'aime lui aussi». Les critiques? «Je ne les connais que trop bien» et elle les balaie d'un revers de main: «Nous sommes en 2021 (...) et en ces temps si troublés, si difficiles, d'autres sujets beaucoup plus importants méritent notre attention».

D'abord timide lors de ses débuts de princesse, Charlène semble aujourd'hui avoir trouvé son tempo et son style. «Il y a des moments plus ou moins faciles, c'est le cas pour tout le monde. Mais je suis heureuse telle que je suis, comblée par ce que je vis, je me sais très privilégiée».

(mc/L'essentiel)