Pete Doherty mis à l'amende à cause de son chien

Le public avait apprécié le concert de Pete Doherty en Suisse, en mai dernier. Mais la propriétaire d'un chien Jack Russell a moins aimé l'attaque du husky du chanteur britannique sur son animal dans un parc, raconte le journal helvète La Liberté.

Elle a déposé plainte et le ministère public du canton de Fribourg vient d'infliger une amende de 250 francs suisses (231 euros) à la star, pour n'avoir pas été maître de son chien, non tenu en laisse. Le husky n'en est pas à sa première frasque: en 2018, avec un autre chien du chanteur, il avait tué un chaton dans une rue de Margate, au Royaume-Uni.

Et cette amende doit sembler bien dérisoire à Pete Doherty, en regard des ennuis qu'il a eus avec la justice française, en novembre dernier. D'abord arrêté alors qu'il achetait de la coke, il a ensuite pris part à une bagarre, à Paris. Il a été condamné et a écopé de trois mois de prison avec sursis et de 5 000 euros d'amende.

