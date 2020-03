Irina Shayk évoque ses gestes pour l'environnement

Elle passe sa vie entre deux avions, courant d'une séance photo à un défilé, mais ce n'est pas pour autant qu'Irina Shayk ne se préoccupe pas de l'avenir de notre planète. Interviewé par le magazine Hello!, la jeune femme a listé toutes les petites choses qu'elle faisait en faveur de l'environnement.

Et cela commence par l'eau. Consciente que les bouteilles en plastique polluent et ne sont pas du tout écolos, la Russe de 34 ans a changé ses habitudes. Désormais, elle se procure de l'eau... conditionnée dans des briques de carton, comme cela se fait pour le lait ou les jus de fruits. Ce n'est pas tout. La maman de la petite Lea de Seine, bientôt trois ans, «fait de son mieux pour ne pas utiliser de sacs en plastique» et privilégie les produits recyclés qu'elle dit adorer.

Dans son métier, Irina Shayk est très heureuse de voir que de nombreuses marques ont arrêté d'utiliser de la fourrure et du cuir, mais cela ne l'empêche pas de porter des peaux d'animaux, puisqu'elle est fan d'éco-cuir, dont le tannage n'a pas nécessité de produits chimiques. «Nous devons tous apprendre à organiser notre vie en fonction de l'écologie. Nous devons prendre soin de notre environnement et vivre en harmonie avec la nature qui nous entoure», a conclu le top.

(L'essentiel/jfa)