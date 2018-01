La star de films pour ados pincée fumant un joint

Révélé au grand public dans le film d'horreur «Ça», où il affronte le terrible clown Grippe-Sou, Jack Dylan Grazer, 14 ans, découvre déjà les inconvénients de la célébrité. Une vidéo du jeune acteur où on le voit fumer de la marijuana a fuité sur le Net.

Jack Dylan Grazer, the 14 year-old star from the 2017 'It' movie, is currently under fire due to a leaked video of him smoking weed. pic.twitter.com/pRRAlO1bYw— Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2018

Du coup, l'ado a tenu à faire son mea culpa auprès de ses fans par le biais d'une vidéo postée sur Instagram. «Salut tout le monde. Je voulais juste clarifier quelques erreurs que j'ai faites par le passé. C'était une chose stupide due à la pression à l'école. Et maintenant, j'ai réalisé que vapoter et fumer de l'herbe était idiot, pas cool du tout, et ça n'en valait pas la peine », explique Jack face à la caméra.

Il assure ensuite « avoir pris une leçon et de la manière la plus difficile qui soit» et demande à ses followers de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. «Si vous sentez une pression de la part de vos camarades ou que vous êtes humiliés, allez demander de l'aide. Je veux juste vous remercier pour votre amour et votre soutien», a-t-il conclu, avant de supprimer sa vidéo du réseau social. Regrette-t-il de l'avoir diffusée ?

Une chose est sûre: le comédien américain doit désormais faire très attention à son image. Étoile montante à Hollywood, Jack joue dans la série «Me, Myself and I» et sera bientôt à l'affiche du film de superhéros, «Shazam !».



(L'essentiel)