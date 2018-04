Un mauvais choix pour sa demoiselle d'honneur?

La demoiselle d'honneur de Meghan Markle va-t-elle devenir la nouvelle Pippa Middleton et attirer toute la lumière sur elle pendant le mariage princier? Selon le Mail on Sunday, il n'y a pas de doute, la réponse est «oui».

Sur son site, la publication relaie les réflexions d'observateurs de la vie royale britannique qui pensent que le choix qu'a fait la future épouse du prince Harry en demandant à Jessica Mulroney d'être sa demoiselle d'honneur n'est peut-être pas le plus judicieux qui soit. Tous pensent que la Canadienne, qui est également la meilleure amie de l'actrice américaine, lui volera la vedette le jour J.

Il faut dire que Jessica n'est de loin pas une inconnue. Cette wedding planner et styliste de 37 ans, maman de trois enfants, a déjà fait la Une de plusieurs magazines, grâce à son travail, mais surtout grâce à son mariage. Elle est en effet l'épouse de Ben Mulroney, un des présentateurs de télévision les plus connus du Canada et fils d'un ancien premier ministre du pays.

(L'essentiel/jfa)