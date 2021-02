«On ne peut pas faire naître un veau pour le buter»

Eric Antoine a un immense respect pour les animaux. Les voir maltraités le révolte au plus haut point. Interviewé par le Parti animaliste français, le magicien de 44 ans a fait part de son dégoût pour la chasse. «C’est une aberration. Pour quel plaisir? Pour moi, la quête du pouvoir est souvent une expression de l’impuissance», a-t-il expliqué. Le juré de «La France a un incroyable talent», sur M6, s’est aussi souvenu des parties de pêche que son grand-père lui avait fait découvrir, quand il était enfant.

«C’était un moment de partage, mais on aurait pu juste se balader en montagne ou cueillir des champignons. Mon grand-père a été éduqué comme ça. Il a voulu transmettre à ses petits-enfants l’idée d’aller pêcher des truites dans les torrents. On les sortait de l’eau, on leur mettait un bon coup de massue sur la gueule. Il y avait une violence terrible qui, en même temps, était éducationnelle», constate-t-il.

«L’exploitation industrielle de la viande est plus polluante »

D’abord végétarien, puis végane depuis plusieurs années, Eric ne regrette pas son choix. Sa motivation première a été la cause écologique. «L’exploitation industrielle de la viande de vaches ou de cochons est plus polluante pour la planète que l’ensemble des transports: les voitures, les avions et la marine additionnés», affirme-t-il.

Puis, le Français a été horrifié par le sort réservé aux animaux exploités par les hommes: «J’ai mangé de la viande pendant des années sans avoir conscience de ce sujet.» Mais aujourd’hui, pour lui, manger «des bébés animaux» est un acte cruel. «On ne peut pas faire naître un agneau ou un veau pour le buter quelques mois après, déplore-t-il. En plus, avant d’être tué, il a été retiré de sa mère qui va pleurer pendant trois jours. Ce n’est pas possible de se dire que notre plaisir gustatif est aux dépens de cette souffrance.» Très gourmand, Eric se régale désormais avec une alimentation végétale qui «lui apporte toutes les protéines nécessaires».

(L'essentiel/lja)