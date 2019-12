Taylor Swift possède huit propriétés de luxe!

Avec plus de 185 millions de disques écoulés au cours de sa carrière et 29 American Music Awards à son palmarès, Taylor Swift a déjà amassé plus de trophées que Michael Jackson. Son album «1989» a, à lui seul, été certifié 47 fois disque de platine. D'après le site «Business Insider», ce mégasuccès lui a permis de se retrouver à la tête d'une fortune de 328 millions d'euros. La chanteuse en investit près de 22% dans l'immobilier. Elle compte désormais un portefeuille de huit propriétés de luxe (d'une valeur totale de 73 millions d'euros).

1. Le penthouse de Tribeca

En 2014, Taylor Swift a fait l'acquisition de deux appartements dans le quartier convoité de Tribeca, à New-York, qu'elle a fusionnés en un gigantesque loft en duplex, comprenant dix chambres à coucher et autant de salles de bain. Le vendeur n'était autre que Peter Jackson, le réalisateur du «Seigneur des anneaux».

2. Une maison de ville à New York

À peine trois ans plus tard, Taylor Swift a agrandi son patrimoine new-yorkais en devenant propriétaire d'une maison de ville, située juste à côté de son appartement à Tribeca. Son prix de vente: 11,4 millions d'euros.

3. Une maison de bord de plage à Rhode Island

En 2016, Taylor s'est payé une impressionnante maison de bord de plage de plus de 1 000 m² dans le très chic village côtier de Watch Hill pour 15 millions d'euros (qu'elle aurait d'ailleurs payé en espèces). Les sept chambres à coucher et huit cheminées lui apportent tout le confort dont elle a besoin et plus de 200 mètres de plage privée lui confère sa sphère privée.

4. Une villa urbaine dans le West Village new-yorkais

La chanteuse semble être particulièrement friande de propriétés new-yorkaises. Preuve en est l'acquisition d'une autre maison de ville datant de 1912, dans le West Village. Avec ses sept chambres à coucher et une énorme piscine intérieure, cette propriété est également assez luxueuse. Taylor a fait aménager une terrasse sur le toit, avec jacuzzi et barbecue.

5. Une propriété à Beverly Hills

Taylor Swift possède au total trois propriétés à Los Angeles, mais celle située dans le très chic quartier de Beverly Hills est, de loin, la plus impressionnante. La villa de 900 m² est actuellement en cours de rénovation.

6. Un sympathique penthouse à Nashville

Le penthouse de style industriel à Nashville était la première propriété de Taylor Swift. Si elle nous a habitués à des superficies plus grandes depuis, les baies vitrées de l'appartement de 280 m² offrent toutefois une vue imprenable sur la ville.

7. Une ferme à Nashville

La taille des propriétés de la star est devenue proportionnelle à son succès. Peu de temps après l'appartement de Nashville, Taylor Swift a fait l'acquisition d'une maison un peu plus grande dans le Kentucky, dont la superficie de 600 m² lui a permis de prendre ses aises et de profiter d'une maison d'hôtes de 200 m².

8. Un ranch à Beverly Hills

La villa aux airs de ranch permet à Taylor Swift d'assouvir son goût pour le bon vin. En dehors des quatre chambres à coucher, la chanteuse y a également fait construire une cave à vin climatisée d'une capacité de plus de 1 000 bouteilles.

Taylor Swift répond à 73 questions du magazine «Vogue» dans sa villa de Beverly Hills

