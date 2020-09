Marre du chantage: elle publie ses photos de nu

«Il y a deux ans et demi, j’ai fait un shooting de nu, je l’ai fait parce que j’avais envie de le faire, j’avais perdu du poids, j'avais perdu plus de dix kilos et c'était important pour moi, pour ma confiance en moi de faire ça», explique EmmaCakeCup. Sauf «que ce qui devait arriver arriva»: le dossier photo a été hacké et un ou plusieurs individus font chanter l'influenceuse suivie par près de 2 millions de personnes sur Instagram.

«Ils veulent 10 000 euros», raconte-t-elle la voix brisée, avant de reprendre du poil de la bête: «Sachez que je vous donnerai pas un centime, allez bien vous faire enc**** (...) J'ai décidé de divulguer moi-même les photos», lance-t-elle en publiant un lien vers la plateforme Meet Your Model (MYM).

Si de nombreux followers lui ont apporté leur soutien, d'autres y ont vu un coup monté pour que les internautes paient un abonnement à MYM, qui propose des contenus uniques, contre 9 euros par mois. Ils estiment que la jeune femme n'est pas forcément hyper pudique sur les réseaux sociaux et a déjà posé dans le plus simple appareil.

«On emmerde ces grosses merdes qui veulent nous détruire», a rétorqué la jeune femme sur Instagram.

