Lady Gaga ne tire pas la couverture à elle

Le titre que l'Américaine interprète avec Bradley Cooper fait toujours un tabac, alors qu'il est sorti en septembre 2018. Selon des estimations, le single a déjà réalisé près de 20 millions de ventes. Ce carton, Lady Gaga, 33 ans, et son partenaire ne se l'approprient pas entièrement. Les deux artistes mettent régulièrement en lumière le travail qu'a fait sur «Shallow» le magicien du son Mark Ronson.

Récemment d'ailleurs, dans la bande-annonce du documentaire «How To Be: Mark Ronson», la chanteuse a confié à propos du Britannique: «C'est l'un des plus grands musiciens et producteurs de notre époque. Avec lui, c'est comme si nous étions des chimistes. Tout à coup, ça explose et vous venez d'inventer quelque chose de nouveau.» Qu'on se le dise, porté par le succès de «Shallow» et «Always Remember Us This Way», l'album «A Star Is Born», B.O. du film du même nom, réalise d'excellentes performances. Rien qu'aux États-Unis, il vient d'être certifié six fois disque de platine, ce qui signifie qu'il s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires.

À noter encore que Lady Gaga reste mystérieuse au sujet de l'avancement de son prochain disque. En septembre, elle avait averti qu'elle n'avait pas pu beaucoup travailler sur de nouvelles chansons car après le tournage de «A Star Is Born», elle avait eu besoin de se reposer. Un mois plus tard, elle a tweeté, sans donner aucune explication: «Je vais appeler «Adele» mon prochain album.» Les fans se sont souvenus qu'avant presque chacune des précédentes sorties de galette, la New-yorkaise avait glissé un petit indice les concernant.

(L'essentiel/jde)