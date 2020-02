Pour Benjamin Samat, «Alix est une manipulatrice»

Rien ne va plus entre Benjamin Samat et Alix. Les deux candidats de la 9e saison des «Marseillais» sur W9, qui se sont quittés après un an de relation, ne peuvent plus se supporter. Les téléspectateurs pourront voir leur relation se dégrader au fil des épisodes de l'émission. Leurs fans ont déjà pu suivre leurs altercations sur les réseaux sociaux, mais cela ne semble pas suffisant pour Benjamin qui continue à blâmer son ex dans les médias.

Interviewé par Purepeople, le Français de 28 ans affirme qu'Alix joue la comédie en se victimisant à cause de cette rupture. «Elle attire la peine des gens pour les avoir de son côté. C'est le genre de choses que je suis incapable de faire, prendre mon snap pour étaler ce qui ne va pas et tenter d'arranger la situation à mon avantage, déplore-t-il. J'ai horreur de ça, la façon dont elle a tourné toutes ces histoires. C'est pour ça que je dis que c'est une manipulatrice. Elle va prendre des situations qui n'ont rien à voir et les remixer à sa sauce. Mais au final, ce n'est pas grave, j'accepte, je veux bien endosser le rôle du méchant. Je sais qui je suis».

«Elle ne maîtrise pas trop les lois françaises»

Comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme aurait menacé de porter plainte contre lui. Benjamin en ignore la raison, mais il trouve cela plutôt comique. «Ça m'a fait rire! Mon père m'appelle et me dit: "Benji, elle veut porter plainte contre toi parce que tu l'as bloquée sur WhatsApp. Il faut que tu la débloques, sinon elle va porter plainte..." J'ai des amis policiers qui sont à Paris et ils m'ont dit: "Qu'elle vienne porter plainte, on l'attend". Elle ne maîtrise pas trop les lois françaises», précise le candidat de téléréalité.

Désormais, Benjamin veut tourner la page sur cette relation et ne veut plus jamais revoir son ancienne copine. Il souhaite juste qu'elle vienne récupérer ses affaires qu'elle a laissées chez lui. «Il faut mettre un terme définitif à tout ça. Lorsque ce sera fait, ça ira beaucoup mieux», espère-t-il.

