Jamie Bell meilleur depuis la naissance de son fils

Dans «Rocketman», en salle le 29 mai, il incarne le parolier d'Elton John. Depuis qu'il a démarré sa carrière, il y a vingt ans, Jamie Bell, 33 ans, bosse dur et veut toujours en faire plus pour chacun de ses rôles.

Quand avez-vous rencontré Elton John pour la première fois?

C'était à Cannes, en 2000, quelques minutes après la première de «Billy Elliot». Il avait été très ému par le film. Je crois que la relation entre mon personnage et son père l'avait profondément touché et représentait beaucoup pour lui. Il a ensuite composé la musique pour la comédie musicale. Nous sommes donc liés de façon bizarre.

Que représente-t-il pour vous?

C'est quelqu'un qui a surmonté tellement d'obstacles. J'admire sa ténacité et son côté inébranlable. Il a défié les attentes de l'industrie musicale, vaincu ses addictions et triomphé dans de nombreuses luttes. J'adore les gens qui se relèvent après chaque épreuve.

Vous vous retrouvez dans sa ténacité?

Il n'y a pas d'autre option. Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois y travailler et persévérer. Personne ne va te l'offrir sur un plateau d'argent. Je considère que mon prochain job devra être plus difficile que le précédent et que je devrai en faire plus.

Quelles sont vos ambitions?

Il y a des rôles et des personnages que j'aimerais jouer, mais avec l'âge et l'expérience, j'ai réalisé que je dois d'abord vivre ma vie pour pouvoir développer mon registre. J'ai un fils de cinq ans (NDLR: dont la mère est Evan Rachel Wood) qui me fait découvrir des choses en moi tous les jours et cela m'aide dans mon boulot.

C'est-à-dire?

Quand j'ai eu un enfant, je me suis dit: «Je ne savais pas que je pouvais aimer autant». J'ai une vision différente de l'amour maintenant. Et l'intensité de ces sentiments fait de moi un meilleur acteur.

(L'essentiel)