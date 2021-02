Il a ramé à son premier «date» avec Iris Mittenaere

Plutôt discret sur sa vie amoureuse, Kev Adams a lâché une confidence croustillante sur son ancienne relation avec Iris Mittenaere. Interviewé dimanche sur les ondes de Fun Radio, l’humoriste de 29 ans a raconté comment s’était passé son premier rendez-vous galant avec Miss France et Miss Univers 2016, «qui remonte à trois ou quatre ans», selon lui.

À cette époque, Iris devait être accompagnée par sa manager dans tous ses déplacements. Et cette dernière a donné du fil à retordre au comédien français. «Elle était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s’est détendue, s’est souvenu Kev. Elle m’a fait un truc que j’ai trouvé vraiment choquant. Genre, je faisais une vanne, Iris rigolait et elle, elle faisait: «Bah, c’est pas drôle!» Et moi j’étais en mode: «Bah, c’est pas pour toi que je la faisais la blague».

En plus, la manager d’Iris étant américaine, tout le monde devait parler en anglais, par respect pour elle. «À un moment, elle m’a quand même regardé et m’a dit: «Tu veux quoi d’Iris? Tu attends quoi toi, exactement?» Et quand Kev avait voulu inviter l’ex-reine de beauté dans un autre restaurant, espérant cette fois être en tête à tête avec elle, la manager lui avait alors dit: «Ce serait trop cool, dis-nous où on va aller».

