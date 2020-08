Lili Reinhart ne regrette pas d’avoir révélé sa bisexualité sur Instagram, le 3 juin 2020, à l’occasion du défilé de la Pride à Los Angeles. L’actrice de «Riverdale», sur Netflix, venait alors de quitter son copain et partenaire dans la série, Cole Sprouse, qu’elle avait rencontré en 2017. Interviewée par le magazine Flaunt, l’Américaine de 23 ans s’est confiée sans détour sur son orientation sexuelle. «J’ai su jeune que j’étais attirée par les femmes», précise-t-elle.

Cependant, la comédienne a hésité avant de faire publiquement son coming out bi. Elle craignait d’être perçue comme une vedette cherchant juste à faire du buzz. «Comme je n’ai vécu que des relations hétéros, il serait trop facile pour n’importe qui, en particulier les médias, de me vilipender et de m’accuser de faire semblant d’être bi pour attirer l’attention», a expliqué Lili. Même si elle ne voulait pas se confronter à ce genre d’épreuve, la jeune femme a ressenti le besoin d’être sincère envers ses fans: «Pour mes proches, ma bisexualité n’était pas un secret».

(L'essentiel)