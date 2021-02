Elle a appris qu'elle était virée sur les réseaux

Virée début février de la série «The Mandalorian» pour avoir «dénigré des personnes en raison de leur identité culturelle et religieuse», Gina Carano a appris son licenciement de façon peu commune. Interviewée par la journaliste Bari Weiss, l’actrice de 38 ans explique avoir appris par un communiqué publié sur les réseaux sociaux qu’elle ne n’étais plus employée de Lucasfilm.

«J’ai été mise au courant en même temps que tout le monde», confie celle qui n’a pas été contacté de manière plus formelle par l’entreprise. La nouvelle lui est parvenue après qu’elle a fait une comparaison jugée douteuse dans une story Instagram. «Le gouvernement a forcé des gens à détester leurs propres voisins uniquement parce qu’ils étaient Juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un à cause de ses opinions politiques», était-il noté dans le post, retiré depuis.

Connue pour ses idées conservatrices, l’actrice et cascadeuse avait auparavant déjà choqué bon nombre de personnes en se moquant – sans le vouloir, avait-elle assuré – des personnes transgenres et non binaires en pastichant leur manière de noter dans leur bio les pronoms qu’elles souhaitent qu’on utilise pour elles. Elle avait ensuite soutenu que l’élection présidentielle américaine avait été truquée et s’était publiquement opposée au port du masque. Que des propos jugés «odieux et inacceptables» par ses employeurs, qui ne veulent plus rien savoir.

(L'essentiel/CoverMedia)