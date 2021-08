Soprano se confie sur son enfant né sous X

Interviewé dimanche dans l'emission «Sept à Huit» sur TF1, Soprano a fait des confidences touchantes sur son passé. Devenu papa alors qu’il était adolescent, il n’a pas pu connaître son petit. «J’étais avec une fille et on a eu un bébé à 16 ans. Mais on était trop jeunes. Elle l’a placé à la DDASS sans m’en avertir. Il est né sous X. Et, comme je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père», a révélé le rappeur français.

Aujourd’hui, l’artiste de 42 ans a refait sa vie et a trois autres enfants. Mais il est encore meurtri par cette douloureuse épreuve et se demande ce qu’est devenu son premier bambin: «Ça me fait mal car, à l’heure actuelle, je ne sais pas s’il est vivant, s’il est en bonne santé. C’est compliqué.»

(L'essentiel/lja)