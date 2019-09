«Apprenez à l'école, sinon vous le regretterez»

Pour la rentrée scolaire, Jessica Thivenin a tenu à encourager ses jeunes fans à être studieux. Dans une story Instagram, la starlette de téléréalité, enceinte de son premier enfant, leur a expliqué qu'il était vraiment important de réussir son parcours scolaire. Ce qui n'a pas été son cas. «J'étais la première à ne pas travailler, à faire franchement n'importe quoi pour vous dire la vérité… Et aujourd'hui, je le regrette terriblement, déjà parce que je vais être maman et parce que j'ai des lacunes en français, clairement, je ne sais pas écrire français. C'est une catastrophe, les terminaisons, tout...», a expliqué la bimbo.

Quant aux mathématiques, ce n'était pas son fort non plus. «Je ne sais pas calculer, si je n'ai pas de calculatrice, je suis complètement perdue», a-t-elle avoué. La Française de 29 ans, qui vit désormais à Dubaï, s'en veut aussi de ne pas avoir appris la langue de Shakespeare, alors qu'elle aurait pu le faire durant sa scolarité: «Là, j'ai dû prendre des cours d'anglais cet été et c'est difficile. On ne se rend pas compte, mais c'est hyper important quand on voyage ou même si vous n'habitez pas à l'étranger comme moi, c'est trop la base.»

L'épouse de Thibault Garcia conseille donc vivement à ses abonnés de ne pas suivre son exemple. «J'espère juste que vous allez vraiment bien travailler cette année, a-t-elle dit. Je sais que j'ai beaucoup d'ados qui me suivent donc voilà, je ne le dis pas pour faire maintenant la grande, la belle, parce que je n'ai aucun intérêt… Je le dis vraiment pour vous, parce que si je peux vous influencer sur ça, écoutez-moi, apprenez à l'école parce que sinon vous le regretterez plus tard».

(L'essentiel/lja)