Gwyneth Paltrow pose nue pour ses 48 ans

«Dans rien d'autre que dans mon costume d'anniversaire aujourd'hui», a écrit Gwyneth Paltrow, sur son compte Instagram. «Merci beaucoup pour vos vœux d'anniversaire», a-t-elle poursuivi, avant de faire un peu de promo pour sa marque (business is business!): «Merci à mon nouveau beurre corporel Goop qui me fait penser que je peux encore me déshabiller».

Ses 7,3 millions de followers ont évidemment adoré la photo, likée plus de 900 000 fois mais il en est une que ça a plutôt gênée: sa fille, Apple Martin, fruit de son union avec Chris Martin, s'est fendu d'un «MOM» sonnant comme un reproche.

On ne peut pas en vouloir à l'adolescente, sans doute gênée de voir sa maman poser ainsi en tenue d'Eve, mais qui peut se targuer d'avoir une maman aussi sexy?

(mc/L'essentiel)