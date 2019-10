Justin Bieber veut vendre sa villa sur Instagram

Il n'y a pas si longtemps que Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont payé une luxueuse villa à Beverly Hills pour la modique somme de 7,7 millions d'euros. À l'époque, le jeune couple était si fier de sa nouvelle demeure qu'ils y ont consacré plusieurs stories sur Instagram. Mais voilà que la joie semble s'estomper. C'est, en tout cas, ce qu'on peut penser en lisant le dernier post de Justin sur Instagram. Pourtant, la soirée avait si bien commencé. S'il commente encore les premières photos de sa villa par un «home vibes» («ambiance maison»), son humeur semble néanmoins rapidement changer, car Justin écrit: «Ambiance maison, mais je crois que je vais la vendre. Des amateurs?»

Non seulement Justin veut vendre sa villa, alors que cela ne fait même pas un an qu'il y vit, mais il en a tellement marre qu'il veut aussi se débarrasser de tout le mobilier. Un peu plus tard, Justin semble à nouveau plus serein, le mécontentement à l'égard de sa villa ayant disparu. C'est sans doute dû au match de son équipe de hockey préférée, les Maple Leafs de Toronto qui passe à la télévision.

Ce qui est encore plus intéressant que les sautes d'humeur de Justin, ce sont les commentaires sur Instagram. «C'est ce qui arrive quand Hailey n'est pas à la maison», écrit notamment Rijections. Realjohngray fait, quant à lui, une offre à 150 dollars et six ailes de poulet et Heyoceankelly propose un intermède de rap en échange de la villa. On attend toujours les réponses de Justin.

(L'essentiel/age)