La douleur, Christina Applegate connaît

C'est sur Netflix que l'actrice américaine de 47 ans a choisi de faire son retour sur le petit écran, près de vingt ans après la fin de «Mariés, deux enfants», qui avait fait d'elle une star.

Pourquoi avoir choisi «Dead to Me», à voir dès le 3 mai 2019, pour revenir à la télé?

J'ai adoré l'idée d'incarner Jen, une veuve inconsolable dont le quotidien est chamboulé par une nouvelle venue dans sa vie. En plus, «Dead to Me» est une série où la quasi-totalité des créateurs sont des créatrices. De la production à la mise en scène en passant par l'écriture, il n'y a que des filles, en dehors d'un metteur en scène gay.

Avez-vous fait des recherches sur les différentes étapes du deuil?

J'ai suffisamment souffert en perdant des êtres chers ou en ayant frôlé la mort de près pour comprendre mon rôle. Surmonter un cancer avec une double ablation mammaire (NDLR: en 2008) ou la perte d'un proche, j'ai connu ça. Comme Jen, j'ai eu le sentiment de me noyer dans la peine et la douleur.

De quelle autre manière vous identifiez-vous au personnage?

J'ai une fille de 8 ans, Sadie. Comme celle que j'incarne dans cette série, ma vie est passée au second plan quand je suis devenue mère. Quelles que soient les épreuves, vous devez les surmonter, du moins en apparence, pour votre enfant. Être actrice me permet d'extérioriser mes sentiments devant les caméras.

Comment avez vous construit votre complicité avec Linda Cardellini, qui joue votre meilleure amie dans la série?

Nous sommes devenues proches en quelques minutes dès notre premier déjeuner avant de démarrer le tournage. Elle m'a parlé à cœur ouvert de sa vie et j'ai fait la même chose. Cela nous a permis d'être complices devant les caméras dès le premier jour.

«Dead to Me» peut-elle connaître plusieurs saisons?

J'espère bien. La saison 1 est composée de dix épisodes et on apprend de nouvelles choses surprenantes sur mon personnage et sur celui de Linda Cardinelli dans chaque épisode. Cela permet de tenir les téléspectateurs en haleine. Et je ne pense pas qu'on puisse prévoir le dénouement, ce qui laisse espérer une saison 2 en 2020.

La bande-annonce de «Dead to Me»:

(L'essentiel)