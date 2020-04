«J'ai cru que j'allais mourir», Maeva raconte l'angoisse

En cette période particulièrement difficile, Maeva Ghennam a cru rendre son dernier souffle dans la nuit du vendredi 17 avril. Cependant, ce n'est pas le Covid-19 qui en a été la cause. La candidate des «Marseillais», qui a été hospitalisée d'urgence, a raconté sa mésaventure à ses fans sur Snapchat. «J'ai cru que j'allais mourir», a-t-elle confié en précisant qu'elle avait fait «de la tachycardie jusqu'à 150», alors qu'un cœur en bonne santé bat entre 50 et 80 fois par minute. «Les médecins se sont affolés parce que j'ai fait une hypothermie. La température de mon corps était à 35 d'un coup, a-t-elle ajouté. Je me suis mise à trembler et tout mon corps était congelé, j'avais froid. Ils m'ont mis plein de couvertures et ils m'ont perfusée des deux côtés».

La starlette de 22 ans, qui n'a pas révélé les raisons de son malaise, n'avait jamais vécu une telle expérience auparavant. Par chance, la jeune femme est désormais rétablie. «Là ça va mieux, mais j'ai passé la nuit aux urgences et c'était horrible», a-t-elle dit.

Face à cette info, plusieurs internautes ont douté de la sincérité de la bimbo. «Maeva a encore trouvé une connerie pour faire parler d'elle pour un mal de tête et faire chier le personnel hospitalier, ce qui n'est vraiment pas le moment», s'est insurgé l'un d'eux.

(L'essentiel/lja)