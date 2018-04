Georgia May Jagger donne du souci à son père

Mick Jagger ne serait pas du tout enchanté par la nouvelle histoire d'amour de sa fille, Georgia May Jagger. Et pour cause: depuis trois mois, la Britannique de 26 ans roucoule avec un rappeur et mannequin allemand au passé tumultueux. Son nouveau chéri, Norman Theuerkorn, 31 ans, plus connu sous son nom de scène, Nocky, aurait en effet eu des démêlés avec la justice de son pays. Selon le Daily Mail qui a mené l'enquête, il aurait été délinquant à l'âge de 13 ans et emprisonné à 20 ans pour cambriolage et vol à l'étalage.

«Mick a du souci à se faire, assure un ami du leader des Rolling Stones au journal. Il a toujours été très protecteur avec ses enfants, surtout avec ses filles. Il va donc s'inquiéter si l'une d'elles a un copain avec un passé criminel.» Quoi qu'il en soit, Georgia et Norman vivent leur amour au grand jour. Le «bad boy» et le mannequin ont déjà publié plusieurs photos sur Instagram où ils posent enlacés.

Sur l'une d'elles, où l'on voit uniquement sa copine dénudée, le jeune homme aux multiples tatouages a écrit en légende: «Est-ce que quelqu'un peut me tuer maintenant?» avec les hashtags #MeufDeRêve et #TrouveLaTienne. De quoi laisser songeur le chanteur britannique de 74 ans, qui doit certainement regretter l'ex-copain de sa fille, le DJ britannique Josh McLellan, avec lequel elle est sortie pendant six ans.

