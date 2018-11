Bigflo a souffert d'un gros passage à vide

Le 23 novembre, le duo Biflo & Oli sortira son troisième album, intitulé «La Vie de rêve». Interviewés par Le Parisien, les deux frères sont revenus sur une année remplie de succès mais noircie par un gros passage à vide.

S'ils ont été surmenés en raison d'un agenda surchargé depuis 2015, les deux complices sont aujourd'hui sortis d'affaire: «Pendant longtemps, j'ai détesté entendre un artiste à succès dire qu'il avait besoin de revenir aux fondamentaux. Je me disais: "Mais pour qui il se prend, celui-là? Il a une vie de rêve!" Maintenant je le comprends», a partagé l'aîné Bigflo. «Il y a eu des moments absurdes, des moments où j'ai eu envie de m'enfuir. J'étais parfois vraiment dégoûté de louper une soirée entre potes, alors que je chantais au Zénith le soir-même. Il y a un jour où j'ai pété les plombs, mes nerfs ont complètement lâché, j'ai eu envie de me foutre en l'air», a-t-il poursuivi, en évoquant un burn-out en début d'année.

À bouts, les chanteurs ont décidé de revenir à quelque chose de plus simple, en proposant un rap «accessible, familial, simple et un peu ringard»: «Nous ne venons pas d'une cité, nous n'avons jamais séché les cours, nous n'avons jamais fait de grosses conneries... alors on ne va pas jouer les bad boys juste pour gagner une pseudo-légitimité», assure l'aîné. Son petit frère a ajouté, en expliquant l'absence de mots vulgaires dans leur texte: «L'effort de simplicité, on l'a fait pour notre père qui, étant d'origine argentine, ne comprenait pas très bien le français».

