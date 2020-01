Camille Combal a un plan contre les paparazzis

En passant de chroniqueur sur C8 à animateur sur TF1, Camille Combal n'avait pas prévu que sa vie privée intéresserait autant les magazines people. S'il apprécie la manière dont les gens qui le reconnaissent l'abordent dans la rue, le comportement des paparazzis lui plaît nettement moins.

«C'est pesant, a-t-il expliqué au Parisien. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines». Le Français de 38 ans comprend d'autant moins l'intérêt des photographes que, selon lui, sa vie est «ordinaire à mourir» et doit vraiment ennuyer ceux qui le suivent dans on quotidien.

Camille a donc trouvé une astuce pour se débarrasser des paparazzis: «Mon objectif secret, c'est de les avoir à l'ennui», a-t-il plaisanté.

(L'essentiel/jfa)