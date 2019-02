Le documentaire choc sur le roi de la pop se dévoile

Les premières images du documentaire «Leaving Neverland» ont été dévoilées sur YouTube. Entre vidéos amateur filmées dans les années 1990, photos du passé et témoignages du présent, la bande-annonce met en scène Wade Robson et James Safechuck. Les deux hommes, âgés de 36 et 40 ans, accusent Michael Jackson d'avoir abusé d'eux quand ils avaient respectivement sept et dix ans.

Le film, signé Dan Reed, a été jugé «scandaleux et pathétique» par les proches de la star, morte en 2009. Le documentaire sera diffusé les 3 et 4 mars prochains sur la chaîne américaine «HBO». Il sera aussi à découvrir dans les semaines à venir sur la chaîne française «M6», dans l'émission «Contre-enquête».

Michael Jackson a été à plusieurs reprises accusé d'avoir commis des actes pédophiles. Le chanteur avait été acquitté en 2005 pour des abus sur un mineur. Avant le procès de 2005, un adolescent de 13 ans avait porté plainte en 1993 contre lui pour attouchements. L'affaire s'était réglée à l'amiable contre 15 millions de dollars (13,2 millions d'euros).

