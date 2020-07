Akon veut construire la ville du futur au Sénégal

Le musicien, compositeur et producteur américain Akon est originaire du Sénégal. C’est là qu’il envisage de bâtir une ville du futur. L’idée ne date pas d’hier. Dès 2018, celui-ci avait annoncé vouloir construire un «vrai Wakanda» (Wakanda est une ville fictive de l’univers de Marvel).

Le rappeur a désormais fait savoir qu’il avait attribué le contrat de construction. Le projet de six milliards de dollars revient aux ingénieurs américains de KE International. La phase de construction devrait démarrer un peu en dehors de la capitale sénégalaise de Dakar et devrait s’étendre sur plus de 800 hectares. Cette première phase devrait être achevée d’ici 2023.

Des devises numériques pour l’Afrique?

Toute la ville doit fonctionner avec une devise numérique, l’AKoin. Il s’agit en même temps d’un test pour voir si les monnaies électroniques pourraient être une option pour d’autres villes africaines, voire pour l’ensemble du continent. En parallèle, la nouvelle ville doit être durable et attirer, dans la mesure du possible, le plus grand nombre de touristes.

Les nouvelles villes, bâties entièrement sur des monnaies numériques, ont gagné en popularité ces dernières années, même si pour l’heure, aucun des projets n’a encore abouti. Les cabinets d’architectes Tom Wiscombe Architecture et Ehrlich Yanai Rhee Chaney Architects (EYRC) planifient une ville, dans laquelle on ne pourra payer qu’en Ethereum, une monnaie concurrente au Bitcoin. Elle devrait s’étendre sur 260 km², dans le désert du Nevada.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore tous les détails concernant Akon City. Mais le rappeur en a déjà donné un aperçu sous forme de visualisation et de plans. La ville comprendra un hôpital, un centre commercial, un poste de police, une école, divers logements d’habitation, ainsi que des hôtels. De plus, pour des raisons de durabilité, il est prévu d’y installer partout le plus grand nombre de panneaux solaires possible. Les travaux devraient être achevés en 2029.

