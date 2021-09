Sarah Jessica Parker sort du silence

«C’était insupportable»: Sarah Jessica Parker est effondrée depuis l’annonce de la mort de Willie Garson. «Parfois le silence est une déclaration. De gravité. D’angoisse. Qui traduit l’intensité de la perte d’un ami de plus de 30 ans», écrit-elle sur Instagram pour répondre à ceux qui s’indignaient qu’elle n’ait pas réagi plus tôt.

Dans une grande déclaration d’amour à celui qui a incarné son meilleur ami dans «Sex and the city», elle évoque une «vraie amitié qui permet secrets, aventures (…) road trips, coups de fils nocturnes (…) déceptions, peur, rage et des années passées sur les plateaux (surtout dans l'appartement de Carrie) à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie, en tant que Willie et SJ».

«Tout va me manquer de toi. Je me repasserai nos derniers moments ensemble. Je re-relirai chaque message de tes derniers jours et retranscrirai nos derniers appels», confie-t-elle. «Ton absence est un cratère que je remplirai de tous nos souvenirs».

(mc/L'essentiel)