Diplo «a gâché» le mariage secret de Joe Jonas

Joe Jonas voulait se marier discrètement à Las Vegas avec l'actrice britannique le 1er mai 2019, mais il avait oublié un détail: parmi ses invités figurait Diplo.

«Il a gâché mon mariage secret, oui. J'adore Diplo, mais il aime Instagram plus qu'un ado de 13 ans. Il poste des trucs toutes les cinq secondees. Il a littéralement diffusé la cérémonie en direct avec des filtres de têtes de chien», a plaisanté le chanteur dans l'émission de radio «Capital Breakfast With Roman Kemp».

Cependant, ni Joe ni Sophie n'en veulent au DJ américain, qui a par ailleurs assuré la partie musicale de leur mariage. «On a juste ri, on a adoré ça. On pensait que c'était ridicule et j'adore le fait qu'il soit entré dans la chapelle en disant «on va vite poster cette cérémonie», a dit le jeune marié.

L'interview du membre des Jonas Brothers n'a pas mis longtemps avant d'arriver aux oreilles de Diplo, qui lui a répondu avec humour sur... Instagram. En légende d'un montage montrant Joe Jonas et la phrase «Diplo a gâché mon mariage secret», le DJ a écrit: «La seule chose qui a «gâché» le mariage, c'est ta crise»

(L'essentiel/jfa)