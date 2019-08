Accusée d'avoir exhibé le pénis d'un mannequin

Katy Perry est dans de sales draps. Alors que son clip «Teenage Dream» vient de fêter son 9e anniversaire, la chanteuse américaine de 34 ans se retrouve au cœur d'un scandale lié à ce tube. Son ancien partenaire dans la vidéo, Josh Kloss, vient en effet de porter de graves accusations contre elle. Le mannequin a raconté sur Instagram que Katy aurait eu un comportement inapproprié à son égard, en 2010.

Invité avec un copain à l'anniversaire d'un ami commun, après le tournage du clip, Josh a vécu un moment très embarrassant quand il est venu saluer la star. «Lorsque je l'ai vue, elle m'a fait un câlin, raconte-t-il dans son message. Mais quand je me suis tourné pour présenter mon ami, elle a descendu mon pantalon de jogging et mes sous-vêtements pour montrer mon pénis à ses amis qui étaient présents, ainsi qu'au reste de la foule. Pouvez-vous imaginer à quel point je me suis senti humilié?».

Josh a gardé le silence sur sa mésaventure pendant trop longtemps selon lui. «J'en parle maintenant parce que notre culture est déterminée à prouver que les hommes de pouvoir sont pervers. Mais les femmes de pouvoir sont tout aussi dégueulasses», dénonce-t-il.

Aussi froide que la glace

Quant au tournage de la vidéo accompagnant «Teenage Dream», Josh n'en garde pas un bon souvenir. Il faut dire que Katy se serait comportée très bizarrement avec lui. «Elle était cool et gentille avec moi, mais quand d'autres personnes étaient autour, elle devenait aussi froide que la glace, elle a même été jusqu'à qualifier les scènes où on s'embrassait de «dégueulasses» à l'équipe de tournage entière, alors qu'on filmait. J'étais très embarrassé, mais j'ai continué de tout donner». Le mannequin dit avoir été payé 650 dollars pour sa prestation dans le clip. «Alors, joyeux anniversaire à l'un des contrats les plus troublants, blessants et dégradants que je n'ai jamais eus», conclu-t-il.

Suite à ces révélations fracassantes, de nombreux fans de Katy ont accusé le mannequin de mentir pour se faire de la publicité. D'autres, en revanche, ont pris sa défense en rappelant que la star avait déjà eu un comportement déplacé avec un ancien candidat d'«American Idol», émission dans laquelle elle officie en tant que jurée. Elle avait alors donné son premier baiser au jeune homme, sans son consentement.

De son côté, Katy n'a pas encore réagi aux accusations de son ancien collègue, qui n'a pour l'instant pas porté plainte...

