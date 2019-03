Rayane Bensetti n'a «jamais voulu être connu»

À l'affiche de «Let's Dance», actuellement au cinéma, Rayane Bensetti s'est surpassé dans la peau d'un jeune danseur déterminé à réussir. Dans son parcours personnel, le Français de 25 ans a beaucoup de points communs avec son personnage.

Pourquoi avez-vous accepté ce rôle de breakdancer?

J'ai grandi avec des films qui parlent de danse comme «Sexy Dance» ou «Street Dance». Je me disais depuis tout petit que si un jour je faisais du cinéma, j'espérais pouvoir faire ce genre de film. Le temps est passé. J'ai grandi. J'ai totalement oublié ce projet, mais entre-temps j'ai fait «Danse avec les stars». Et le fait d'avoir gagné l'émission avec ma partenaire m'a donné une nouvelle passion pour la danse. Quatre plus tard, on m'a proposé ce scénario en me disant qu'on ne voyait que moi pour ce film. J'ai dit oui tout de suite.

L'entraînement pour le tournage a dû être intensif...

Oui, parce que je ne voulais pas avoir de doublure pour mes scènes de danse et d'acrobatie. Je ne voulais pas de triche. On s'entraînait vraiment du matin au soir, pendant deux mois dans une salle de danse. Je m'entraînais aussi chez moi le soir.

Comment s'est passée votre collaboration avec Brahim Zaibat, qui vous donne la réplique dans le film?

On est amis depuis plus de dix ans. Il m'avait appris à tourner sur ma tête. On se connaissait déjà donc bien avant «Danse avec les stars». C'était génial de tourner avec lui. C'est lui qui a mis en scène certaines chorégraphies dans le film.

L'histoire de ce jeune danseur vous rappelle-t-elle vos débuts difficiles à Paris?

Oui. Tous les gens qui tentent de réussir dans le domaine artistique à Paris galèrent. J'ai aussi connu ça quand je suis arrivé de Lyon. J'ai vécu longtemps en coloc dans un 9 m². Comme mon personnage, j'avais un but. Moi c'était le cinéma, lui la danse. Dans le sport, le cinéma, la musique, on est très nombreux, mais il y en a peu qui y arrivent...

Auriez-vous eu envie de devenir danseur professionnel?

Non, c'est trop compliqué, trop dur! J'ai aimé bosser la danse pour ce tournage, mais je ne voudrais pas en faire un métier. On se blesse tout le temps (rire).

Vous enchaînez les films. Comment vivez-vous votre notoriété grandissante?

Il peut y avoir quelques moments gênants. Je n'ai pas de problème à faire des selfies avec des gens, mais si je suis entre amis ou en famille au restaurant et qu'il y a un attroupement, c'est plus difficile à vivre. Mais quand je rentre chez moi à Lyon, je suis assez tranquille.

Pensiez-vous devenir aussi célèbre si vite?

Pas du tout! Quand j'ai su que je voulais devenir comédien, je n'avais qu'un seul objectif: pouvoir vivre de ma passion. Je ne voulais pas être connu! Je me disais que je ne voulais pas être emmerdé dans la rue parce qu'on me prend en photo. Finalement, c'est arrivé et cela ne m'embête pas. Je le gère, je vis avec ça, mais je ne m'attendais pas à une telle ampleur en termes de soutien. J'en suis content. Je ne suis qu'au début de ma carrière, mais tourner dans quatre films au cinéma en deux ou trois ans, je ne m'y attendais pas. Je m'imaginais plutôt faire du théâtre et que peu de personnes connaissent mon nom.

Avez-vous été soutenu par vos parents dans votre choix de devenir acteur?

Mon papa m'a toujours soutenu depuis le début. Ma mère aussi. J'ai toujours eu de la chance avec eux. Ils ne me disaient pas non plus que j'allais devenir Brad Pitt, mais ils croyaient quand même en moi.

Aviez-vous un plan B?

J'en avais un, mais j'espérais que le plan A marche. Sinon j'aurais travaillé dans la vente. J'ai fait une école de commerce. Mais ma passion, c'est le cinéma. C'est vraiment ce qui me booste.

Avez-vous peur que tout s'arrête un jour?

Bien sûr. J'ai cette angoisse, mais je n'ai pas peur pour le côté financier de la chose. Si tout s'arrête demain, je serais vraiment triste pour ma passion parce que je ne me vois faire que ça. Il n'y a que ça que j'aime, mais je n'aurais pas peur de retomber dans l'anonymat.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)