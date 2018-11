Accusée de harcèlement après un mot gentil

C'est la claque pour Ruby Rose: son ex, la chanteuse Jessica Origliasso, l'a accusée publiquement de harcèlement, alors que l'actrice lui adressait ses meilleurs vœux pour sa nouvelle histoire d'amour. Vendredi dernier, Jessica a posté une photo sur sa page Instagram, suivie par plus de 340 000 followers, où elle pose avec sa nouvelle copine. Ruby lui a alors envoyé un message de félicitations, sans aucune ironie.

Pourtant, Jessica lui a répondu sur un ton accusateur: «Je t'ai demandé de ne pas me contacter depuis plus de quatre mois maintenant. Le fait que tu continues à ignorer ma demande pour me contacter ici sous couvert de me souhaiter du bien est donc du harcèlement». Surprise par cet affront, Ruby a su rester digne: «Je l'apprends à l'instant. Reçu 5/5. Juste des bonnes vibes», lui a-t-elle écrit.

(L'essentiel/lja)