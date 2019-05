«Alors, tu as plus peur de Liam que de moi?»

Vainqueur de son compatriote français Adrian Mannarino jeudi soir, Gaël Monfils a rallié logiquement le 3e tour de Roland-Garros. En conférence de presse, on lui a demandé si sa relation avec l'Ukrainienne Elina Svitolina l'avait rendu plus sérieux dans son approche du tennis. Et il a provoqué les rires de l'assistance.

«On va mettre les choses au clair. C'est merveilleux avec Elina. Ça fait un moment que l'on est ensemble et tout va très bien pour nous, débute Gaël Monfils. Mais si les gens commencent à dire que je joue bien et que je suis plus rigoureux, j'ai envie de leur dire que j'ai changé de coach, d'équipe. J'ai changé pas mal de choses. Et j'ai grandi aussi».

«Ici, la vie est plus dure que sur le court»

Pour lui, on accorde trop de crédit à sa copine, et pas assez à son entraîneur. «Il fait de l'excellent travail et mérite plus de reconnaissance. J'ai plus peur de lui que de ma petite amie (rires). Si je suis en retard, elle va faire quoi Elina? Mais elle m'aide sur d'autres aspects, car c'est une championne qui joue aussi au tennis».

Adepte des réseaux sociaux, la femme de 24 ans n'a pas manqué de répondre à son chéri avec humour. «Alors comme ça tu as plus peur de Liam (Smith) que de moi?, lance l'Ukrainienne depuis leur lit. Il fait froid, mets un tee-shirt, c'est l'heure de dormir, éteins la lumière. Ici, la vie est plus dure que sur le court».

(L'essentiel/jsa)