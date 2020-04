Nabilla fond en larmes: «J'en ai vraiment marre»

«Je ne me plains pas, j’ai une maison, une piscine et un jardin mais je ne peux pas aller là-bas, ni là-bas». Confinée dans sa propriété de Dubaï, Nabilla Vergara a fondu en larmes sur Snapchat, samedi. La jeune femme de 28 ans a exprimé sa tristesse face au confinement lié à l'épidémie de coronavirus.

La star de téléréalité a du mal à supporter d'être loin de sa famille. «J’ai aussi envie d’aller voir ma grand-mère. C’est ma vie, c’est elle qui m’a élevée et je ne peux pas aller la voir».

Sa grand-mère Livia avait prévu de lui rendre visite, tout comme son père, mais à cause de l'épidémie, tout a été annulé. «Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue», a lancé la mère de Milann. «Je pense qu’il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre». «Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer», a ajouté la femme de Thomas Vergara.

(L'essentiel)