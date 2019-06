Pamela Anderson et Adil Rami se font la guerre

Les tensions entre Pamela Anderson et Adil Rami ne sont pas près de s'apaiser. Elles ne font même qu'empirer. Depuis les accusations de violences conjugales lancées par son ex-compagne, le footballeur a tenu à s'expliquer dans un long message sur Instagram, le 29 juin, afin de tout nier en bloc. D'autant plus qu'il s'était engagé auprès de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.

«Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses et je peux pas laisser passer ça, a-t-il écrit. J'hallucine tellement c'est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c'est impossible et que j'en suis incapable. Si elle voulait me toucher elle a bien choisi. Elle sait que mon engagement pour la cause des violences faites aux femmes est quelque chose de vraiment important pour moi. Je respecte trop les gens de Solidarité Femmes que j'ai rencontré et ce combat! C'est vraiment dégueulasse.»

Malheureusement pour lui, les allégations de Pamela lui ont valu un terme à son partenariat avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes. «La FNSF applique des principes d'intervention auprès des femmes victimes de violences qui sont l'écoute et de croire leur parole. La FNSF a donc décidé de suspendre la collaboration en vue d'actions futures avec Adil Rami, dans l'attente de clarifications et d'informations complémentaires concernant les déclarations de son ex-compagne», a fait savoir l'association.

Le défenseur de l'OM n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette décision. «Ça m'attriste mais je respecte, a-t-il précisé dans son message. Après mentir pour garder une bonne relation avec son ex et ses enfants c'est une chose, mais utiliser des mensonges sur la violence pour me nuire, ça va trop loin et c'est injuste. Encore une fois je ne laisserai pas ces accusations fausses sur moi et ma famille sans réponse. Tout ça est trop grave. Voilà j'ai dit ce que j'avais à dire et avec le cœur. Je laisse les pros s'en occuper maintenant. Pour moi place à l'avenir.»

Pam en rajoute une couche

Après avoir vu le message d'Adil, l'ex-naïade d'«Alerte à Malibu» n'a pas pu s'empêcher de réagir. Elle a enfoncé le clou en dévoilant un échange de messages sur Twitter avec le sportif français de 33 ans. Elle a même laissé le numéro de portable d'Adil visible. «Désolée, mais tu ne me laisses pas le choix. Menacer de faire du mal à mon fils. Menacer de me briser les jambes. Des menaces par textos. Des appels provenant de différents numéros. J'essaye de tout bloquer. Il existe des mails dans lesquels j'appelle ma famille à l'aide quand il était ivre au Château Marmont à Los Angeles et qu'il me jetait par terre. On m'a dit d'être patiente.»

(L'essentiel/lja)