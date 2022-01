Lando Norris a craqué pour une jolie Portugaise

«Mon soleil»: le pilote britannique de F1 Lando Norris a déclaré sa flamme et du même coup officialisé sa relation avec une jeune femme, sur Instagram. Le cliché - pris lors de leurs vacances à Dubaï - a été liké plus de 1,3 million de fois en l'espace de 24 heures! Si le nom de l'heureuse élue n'est cité nulle part, de nombreux médias ont immédiatement trouvé qu'il s'agissait d'une certaine Luisinha Oliveira, un jeune top portugais de 22 ans suivie par 119 000 personnes sur Instagram.

À toute juste 22 ans également, le jeune pilote de McLaren F1 Team est en progression constante et a démontré qu'il faudrait compter sur lui ces prochaines années: il a terminé la saison à la 6e place du classement général des pilotes, signé une pole position (Russie) et décroché quatre podiums (GP d'Émilie-Romagne, de Monaco, d'Autriche et d'Italie).

Les pilotes de F1 sont décidément attirés par les mannequins: le champion du monde, Max Verstappen, coule des jours heureux avec le top brésilien Kelly Piquet - fille de l'ex-champion Nelson Piquet - qui a eu une fille, Penelope, avec l'ex-pilote de F1 russe Daniil Kvyat.

De son côté, si Lewis Hamilton n'a pas officialisé de relation depuis un moment, il a été vu à plusieurs reprises avec différents mannequins ces dernières années, comme la Hongroise Barbara Palvin, la Canadienne Winnie Harlow, l'Américaine Zahra Elise, la Russe Viktoria Odintcova ou l'Espagnole Cindy Kimberly. La dernière rumeur en date concerne une liaison avec la célébrissime influenceuse Janet Guzman (2 millions de followers). À chaque fois, le pilote britannique indique qu'elles ne sont «que des amies».

(mc/L'essentiel)