Coco Austin allaite toujours sa fille de 5 ans

Coco Austin n’a pas l’intention d’arrêter d’allaiter sa fille, même si celle-ci a déjà 5 ans. «Chanel aime toujours mes seins», assure le mannequin de 42 ans à «UsWeekly». L’Américaine, qui nourrit sa petite de son lait maternel depuis sa naissance, sait que cela peut choquer de nombreuses personnes. Il faut dire que l’Organisation mondiale de la santé recommande de poursuivre l’allaitement jusqu’aux 2 ans du bébé, pas plus.

Qu’à cela ne tienne, Coco préfère s’écouter elle et sa petite. «C’est un moment d’osmose entre une mère et un enfant», se justifie-t-elle. Et l’épouse du rappeur Ice-T de préciser que si leur fille mange du steak et des hamburgers, elle aime aussi téter le sein de sa mère de temps en temps. «Pourquoi devrais-je l’en empêcher? Si elle ne le voulait pas, OK pas de problème, on arrêterait. Mais là, je ne vais pas lui dire non», continue-t-elle. En mars 2020, l’ex-danseuse, déjà critiquée à ce sujet, s’était défendue sur Instagram en assurant que sa fillette raffolait de la viande et qu’elle mangeait donc aussi «de la vraie nourriture».

Si le fait d’allaiter un enfant à un âge avancé dérange autant, c’est parce que pour certains cet acte a une connotation sexuelle. En 2016, dans le canton de Zurich, en Suisse, une mère avait été convoquée devant la justice parce qu’elle donnait le sein à sa fille, alors âgée de 7 ans. Trouvant cela malsain, son ex-mari l’avait dénoncée.

(L'essentiel/lja)