Orlando Bloom s'est abstenu de sexe pendant six mois

Alors qu'il va bientôt fonder une famille avec sa fiancée Katy Perry, Orlando Bloom a fait une confidence étonnante au Sunday Times. Avant de rencontrer la chanteuse américaine en 2016, l'acteur de 43 ans s'est abstenu de sexe pendant six mois.

Se sentant «malheureux» sans une compagne à ses côtés, Orlando s'est confié à son ami le surfeur américain Laird Hamilton. Ce dernier lui a alors dit que s'il voulait être sérieux dans sa prochaine relation, il devait essayer d'être célibataire pendant quelques mois. «J'ai donc arrêté d'aller à des fêtes en me demandant qui j'allais rencontrer et, soudainement, je me suis dit que je pouvais aussi avoir juste une relation amicale avec une femme», a raconté le comédien.

Il pensait pouvoir relever ce défi sans sexe pendant trois mois, mais il a finalement tenu six mois. «J'ai vraiment aimé ma façon de me comporter avec les femmes, a-t-il dit. Et cela m'a aussi permis de me reconnecter avec ma part féminine. Je sais que ça peut paraître dingue de dire ça.» Le comédien ne s'est pas non plus masturbé pendant toute cette période, même s'il n'a pas forcément conseillé de suivre son exemple: «Je ne pense pas que cela soit sain ou recommandé. Il faut que cela continue à fonctionner là en bas». En revanche, le Britannique a affirmé que regarder des films X était une très mauvaise idée parce que «le porno perturbait vraiment votre vie sexuelle et votre libido».

(L'essentiel/lja)