Meghan Markle se plaint d’être «trop connue»

Pas facile la vie d’ancienne actrice épouse de prince anglais. Installée à Los Angeles avec son mari et leur fils d’1 an, Meghan aimerait que son petit Archie se fasse des copains afin de développer des compétences sociales. «L’idéal serait qu’Archie et elle participent à des groupes parents-enfants qui se rencontrent deux fois par semaine. Cela permettrait à Archie de jouer avec d’autres bébés et l’aiderait à développer son cerveau», a confié une amie de la duchesse de Sussex au Daily Mail.

Seulement voilà, Meghan pense qu’il est tout simplement impossible pour elle et son fils de faire cela. «Meghan a déclaré qu’elle adorerait intégrer une communauté «Mommy and Me», mais elle sait que ce n’est pas possible, même s’il n’y avait pas le Covid-19. Elle a dit qu’elle était tout simplement trop connue pour pouvoir faire des choses normales», a poursuivi cette proche de l’Américaine de 38 ans.

Meghan et le prince Harry ont déménagé à Los Angeles en mars 2020, après avoir vécu plusieurs semaines au Canada. Ils habitent pour le moment dans une immense villa appartenant à l’acteur et producteur Tyler Perry et cherchent leur futur logement.

(L'essentiel/jfa)