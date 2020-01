Le prince William a-​​t-​​il évoqué les tensions?

Le prince William et son épouse Kate étaient en visite à Bradford mercredi. Le couple royal s'est rendu au Centre Khidmat pour rencontrer des leaders religieux de différentes confessions. Lors des discussion, la question de la gestion de conflit et les relations entre communautés est évoquée. Le prince William n'a pas hésité à se positionner sur la façon de gérer les désaccords: «Il est parfois difficile de faire comprendre aux gens que ce n'est pas grave de faire face à de tels défis. Nous devons juste les relever et avancer plutôt que de rester paralysés», le duc a ajouté qu'il «faut juste aller de l'avant plutôt que de rester paralysé et prétendre qu'ils n'existent pas».

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la presse anglaise et internationale. Parlait-il de son frère? Les médias interprète ce commentaire comme un geste de réconciliation. Depuis l'affaire Megxit, tous les mots prononcés par les membres de la monarchie sont scrutés.

«Période de transition»

La semaine dernière, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé vouloir prendre leur indépendance finanicère et s'éloigner de la monarchie. À regret, la reine d'Angleterre Elizabeth II, 93 ans, a consenti lundi à laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur «nouvelle vie», en leur accordant une «période de transition» entre le Royaume-Uni et le Canada, à l'issue d'un conseil de famille dans sa résidence de Sandringham (est de l'Angleterre).

La reine avait demandé que les décisions finales aboutissent «dans les jours qui viennent» pour définir le statut inédit réclamé par le couple, qui veut garder un pied dans la monarchie (et certains avantages) tout en obtenant le droit de vivre de son travail et en vivant une partie de l'année en Amérique du Nord.

Kate Middleton and Prince Willian in Bradford visiting Khidmat centre pic.twitter.com/vZoWYwC6nt — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) January 15, 2020

(mm/L'essentiel/afp)