L'actrice Julie Gayet se rendra seule aux Oscars

Julie Gayet peut être contente: elle participera aux Oscars, non seulement pour représenter «L'insulte», de Ziad Doueiri, nommé dans la catégorie «meilleur film en langue étrangère», mais aussi pour «Visages Villages», d'Agnès Varda. Cependant, elle n'ira pas avec son compagnon, l'ancien président de la République française, François Hollande.

Elle l'a déclaré au micro de «La matinale» sur CNews, animée par Jean-Pierre Elkabach: «Non je ne serai pas accompagnée. Chacun son métier, chacun son monde, et on respecte ça. Et même si on est très liés, et côte à côte, je serai seule» à la cérémonie.

Insistant un peu, Jean-Pierre Elkabach lui demande si elle est, «comme toujours, libre», ce à quoi elle répond: «J'ai toujours été libre et je le resterai. Plus du tout seule, libre à deux, comme pour toutes les femmes, ensemble». Une réponse énigmatique, mais dont il faudra se contenter, car l'actrice ne développera pas le sujet. On lui souhaite bonne chance pour son voyage à Los Angeles et on croise les doigts pour qu'elle reparte avec deux statuettes.

(L'essentiel)