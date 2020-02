Ses nouvelles rondeurs plaisent à ses fans

Demi Lovato revient de loin. Après s'être battue contre ses troubles alimentaires et son addiction à la drogue, qui lui a valu une overdose et une cure de désintox en 2018, la chanteuse de 27 ans semble enfin aller mieux. Dans une vidéo postée sur Instagram par le top model grande taille Ashley Graham, mardi, Demi, avec quelques kilos en plus, s'est livrée sans détour.

Ses problèmes de poids font désormais partie du passé. L'Américaine ne veut plus subir la pression du showbiz qui pousse les stars à être toujours plus sexy (ou du moins sexy selon certains critères imposés). «Je n'ai pas besoin d'être habillée d'un collant hyper moulant recouvrant mon corps sur scène», a-t-elle expliqué. Quant à la minceur prônée dans son milieu professionnel, l'artiste ne veut plus en entendre parler: «J'en avais assez de faire des entraînements physiques jusqu'à l'épuisement!»

Fans bienveillants

Face à Ashley qui l'a interviewée, Demi a aussi raconté les nombreuses diètes qu'elle a tenté de faire, mais qui n'ont jamais fonctionné pour elle. «Les régimes étaient, pour moi ces dernières années, une manière de résoudre mes problèmes de troubles de l'alimentation alors qu'en fait ça les aggravait», a-t-elle déploré.

Touchés par sa sincérité, ses admirateurs ont été nombreux à la soutenir et à l'accepter telle qu'elle est. «Je l'adore. Je suis tellement contente qu'elle puisse enfin être vraie avec elle-même et faire ce qui la rend heureuse», s'est enthousiasmée une internaute. «Je l'ai toujours beaucoup aimée avec un peu de poids. Je suis contente de voir qu'elle va tellement mieux», pouvait-on aussi lire, ou encore: «Elle est magnifique!» Nul doute que ces messages ont dû faire plaisir à Demi. En septembre 2019, elle avait posté une photo non retouchée d'elle en maillot de bain et avait déclaré être «fatiguée d'avoir honte de son corps».

(L'essentiel)