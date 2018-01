Reese Witherspoon a trois jambes, Oprah trois mains

La une du Hollywood Issue en jette avec Nicole Kidman, Tom Hanks, Oprah Winfrey et Reese Witherspoon. Pour autant, ce n'est pas grâce à ce casting de rêve qu'elle buzze sur la Toile. Non. Si les internautes se fendent la poire en regardant la couverture du numéro spécial de Vanity Fair, c'est parce que le préposé à la retouche photo ne devait pas être sobre au moment de traiter le cliché de la célèbre photographe Annie Leibovitz. Le crack de Photoshop a en effet ajouté une 3e jambe à Reese Witherspoon. Ce n'est pas tout. Dans les photos intérieures, Oprah Winfrey a été gratifiée d'une 3e main.

Reese’s third leg is old news, folks. We’re all talking about Oprah’s third hand now. pic.twitter.com/KRGhh5MuO3